Leonardo: nel 2023 ricavi salgono a 15,3 miliardi, Ordini in aumento del 3,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha chiuso il 2023 con ricavi a 15,3 miliardi di euro, registrando un aumento del 3,9 per cento rispetto lo scorso anno, “in linea con la Guidance, riflettono la crescita di tutte le Division” del Gruppo. Anche l’Ebtida sale a 1,29 miliardi di euro, segnando un aumento del 5,8 per cento. Il Free Operating Cash Flow è pari a 635 milioni di euro, +17,8 per cento, segnando un risultato al di sopra della Guidance, “grazie alla crescita della Top-Line e alla politica disciplinata di costi e investimento” si legge nella nota diffusa dal Gruppo. Anche gli Ordini si confermano al di sopra della Guidance, pari a 17,9 miliardi di euro con un aumento del 3,8 per cento. L’indebitamento Netto si ferma, invece, a quota 2.323 milioni di euro, -23 per cento. Questi i principali risultati emersi dai conti finanziari del 2023, che l’Amministratore delegato e Direttore Generale di Leonardo, Roberto Cingolani, ha presentato in conference call agli analisti, confermando “importanti progressi strategici e finanziari" e "buoni risultati e c'è molto spazio per miglioramenti". (segue) (Rem)