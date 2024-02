Leonardo: nel 2023 ricavi salgono a 15,3 miliardi, Ordini in aumento del 3,8 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i ricavi, la crescita del 3,9 per cento è sostenuta dalla ripresa delle Aerostrutture (+34 per cento) e dall’andamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e degli Elicotteri. Solida performance anche sul fronte del flusso di cassa, che registra un incremento del 17,8 per cento rispetto al 2022, a dimostrazione del percorso di efficientamento che sta portando alla crescita della generazione e conversione di cassa di Leonardo. La “significativa” generazione di cassa e i proventi derivanti dalla cessione della quota minoritaria di Drs “hanno permesso al Gruppo di proseguire nel percorso di riduzione dell’indebitamento”, che continua a ridursi, con un miglioramento del 23 per cento rispetto allo scorso anno, e si attesta a 2,3 miliardi di euro. (segue) (Rem)