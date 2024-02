Leonardo: nel 2023 ricavi salgono a 15,3 miliardi, Ordini in aumento del 3,8 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’andamento del 2023 per il settore elicotteri “conferma la solidità del business. Ricavi ed Ebita sono in crescita nel settore rispetto al 2022. I nuovi ordini mostrano un “livello elevato anche se inferiore all'anno precedente, che aveva beneficiato del contratto per la fornitura di 32 elicotteri AW149 al Ministero della Difesa polacco”. I ricavi sono in crescita per incrementi sulle linee di elicotteri dual use e sul CS&T, attenuati dal minor contributo del programma NH90 Qatar. Infine, il Settore dello spazio presenta nel 2023 un risultato in flessione rispetto allo scorso esercizio, riconducibile al segmento manufatturiero che registra significativi costi legati a sviluppi nel business delle telecomunicazioni commerciali. (Rem)