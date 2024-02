Infrastrutture: sbloccati 720 milioni per ferrovia Roma-Pescara, soddisfazione in Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sbloccati 720 milioni di euro per la linea ferrovia Roma-Pescara. La decisione è stata presa questa mattina nel corso della riunione a Palazzo Chigi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le risorse assegnate al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione dell'intervento sono a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, e riguardano i due lotti "Interporto d’Abruzzo — Manoppello” e "Manoppello — Scafa", nel tratto di linea Pescara-Sulmona. Il perfezionamento delle relative gare d’appalto integrato è previsto per il 2024, mentre il completamento dei lavori è atteso entro la fine del 2026. "Oggi mettiamo in sicurezza un’opera strategica, la finanziamo integralmente, assicurando anche risorse aggiuntive, e ci impegniamo a realizzarla”, ha commentato il presidente Meloni. “Un’opera – ha aggiunto - di rilevanza strategica per due Regioni e per tutto il Centro Italia, perché permetterà di contribuire a colmare quel divario infrastrutturale che esiste oggi tra il Tirreno e l’Adriatico”. (segue) (Rer)