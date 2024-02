Infrastrutture: sbloccati 720 milioni per ferrovia Roma-Pescara, soddisfazione in Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione anche da parte del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, secondo cui “con l’utilizzo di queste risorse, finalmente, il Lazio e l’Abruzzo saranno connesse da un’infrastruttura ferroviaria all’avanguardia, che garantirà un servizio all’altezza per i pendolari e per l’economia delle due Regioni". "Il finanziamento di un’opera così importante rappresenta la voglia di dare una nuova possibilità, ai nostri territori, necessaria al rilancio economico e demografico dei borghi e delle città delle aree interne”, sono state le parole dell’assessore regionale ai Lavori pubblici e infrastrutture, Manuela Rinaldi. Diverse polemiche si sono levate invece dagli scranni dell’opposizione. Secondo il gruppo del Partito democratico alla Regione Lazio, infatti, “una destra spaventata dal risultato delle regionali in Sardegna e senza alcuna vergogna pensa di abbindolare gli abruzzesi trasformando il raddoppio della linea ferroviaria tra Lazio e Abruzzo, la Roma-Pescara, tenuta bloccata per quasi due anni fino a oggi, in una marchetta elettorale”. (Rer)