Sanità: trasferimento Umberto I Roma, tecnici al lavoro su idoneità aree

- Sulla delocalizzazione del policlinico Umberto I di Roma è stato demandato ai tecnici di valutare l'idoneità di alcune zone alternative. È quanto emerso dal tavolo tecnico che si è riunito oggi in Regione Lazio. All'incontro, oltre i tecnici di Regione e Comune, hanno partecipato anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il capo di gabinetto Giuseppe Pisano, l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patané, il capo di gabinetto del Campidoglio Alberto Stancanelli e la rettrice dell'Università La Sapienza Antonella Polimeni. A quanto si apprende da fonti regionali, l'incontro è durato oltre un'ora in un clima "di massima collaborazione e cordialità, con la determinazione di arrivare all'individuazione di un'area definitiva nel più breve tempo possibile". Sempre a quanto si apprende, durante il tavolo è stata accantonata ufficialmente l'idea di far sorgere il nuovo policlinico di Roma nell'area che lo ospita attualmente, tra Castro Pretorio e Viale Regina Margherita, dove resterà un presidio a bassa intensità con circa 200/300 posti letto. Il nuovo policlinico Umberto I potrebbe essere inaugurato già tra 4 anni con un investimento di circa 500 milioni di euro. Anche se non è stata individuata nessuna area definitiva, il nuovo ospedale, molto probabilmente sorgerà sulla Tiburtina, non lontano dall'ospedale Pertini, nello stesso quadrante dove sarà realizzato il nuovo stadio della Roma, a Pietralata. (segue) (Rer)