Sanità: trasferimento Umberto I Roma, tecnici al lavoro su idoneità aree (2)

- Nella nuova area nascerà una sorta di Cittadella della salute all'avanguardia, con oltre un migliaio di postazioni per altrettanti pazienti. Il principale problema nella vecchia struttura di Regina Margherita è la presenza dei vincoli paesaggistici ma soprattutto di un intervento su servizi e sottoservizi, come le tubature e la rete elettrica. A Pietralata, invece, non ci sarebbero problemi di natura paesaggistica o architettonica. Ma c'è il rischio che l'area possa risultare troppo congestionata per la viabilità, in quanto nello stesso quadrante sarà costruito, salvo cambiamenti a oggi non immaginabili, il nuovo stadio della Roma. Il presidente Rocca ha già assicurato che se l'area fosse quella sulla Tiburtina "lo stadio non rappresenta un problema, perché è presente già l'ospedale Pertini. Quindi il problema della viabilità è dell'accessibilità non ci sarebbe se fosse quella l'area. Il problema dello stadio non si pone". Tra le aree previste anche una a Tor Cervara che a oggi, però, appare come un'ipotesi più remota. Per lo studio del progetto la Regione Lazio ha aperto un tavolo istituzionale con l'Università La Sapienza. Al tavolo è coinvolto indirettamente anche il Comune di Roma per la parte urbanistica. (Rer)