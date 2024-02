© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il direttore della direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e il direttore generale del San Camillo, Narciso Mostarda, inaugurano la nuova Unità di degenza a Gestione Infermieristica – Ugi, di 18 posti letto. Roma, padiglione Maroncelli dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, via Ramazzini 76 (ore 10)- Presentazione dell’iniziativa “Porta d'Italia”. Parteciperanno il consigliere regionale del Lazio della Lega, Giuseppe Cangemi, e il sindaco del Comune di Fiumicino, Mario Baccini. Fiumicino, Best western hotel, via Portuense (ore 17)- Presentazione del libro "Bambini all'inferno" della giornalista Cecilia Gentile insieme a Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina e già vicepresidente del Parlamento europeo. Sarà presente, tra gli altri, il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. Roma, Sala Studio Euclide, via Flaminia Nuova 834 (ore 17) (segue) (Rer)