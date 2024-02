Russia: Usa, da Putin altre dichiarazioni irresponsabili sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del presidente russo, Vladimir Putin, in merito al rischio di un conflitto nucleare sono “irresponsabili”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Non è la prima volta che dalla Russia sentiamo dichiarazioni irresponsabili sul ricorso al nucleare, e abbiamo già avvertito Mosca in merito alle conseguenze di una mossa del genere: per ora, comunque, non vediamo segnali in tal senso”, ha detto. (Was)