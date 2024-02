Giustizia: estradato in Italia Vincenzo Maffione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estradato in Italia Vincenzo Maffione, arrestato lo scorso 25 gennaio negli Emirati Arabi Uniti con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale in materia di Iva. Lo si apprende da una nota del ministero della Giustizia. L’estradizione di Maffione - indagato nell’ambito dell’operazione ‘Pit stop’ della Guardia di Finanza di Torino coordinata dalla Procura europea (Eppo) - è stata eseguita oggi, in via semplificata, dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, con volo Abu Dhabi-Roma. La consegna avviene all’indomani dell’incontro del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con il suo omologo emiratino Abdullah Al Nuaimi. Il ministro "ringrazia le autorità competenti, rilevando la crescente fruttuosa ed amichevole collaborazione tra i due governi", conclude la nota.(Rin)