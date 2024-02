Mali: Usa preoccupati per elezioni, governo di transizione rispetti gli impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “seriamente preoccupati” per la decisione del governo di transizione in Mali, che ha annullato le elezioni inizialmente prevista per il febbraio del 2024 nonostante gli impegni presi nel 2022. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller. “Il governo di transizione ha annunciato il rinvio delle elezioni lo scorso settembre, ma da allora non ha fornito un calendario aggiornato: chiediamo che vengano rispettato gli impegni presi nei confronti dei cittadini”, ha detto. (Was)