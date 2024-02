Usa: Alabama, Assemblea legislativa approva misure per tutelare la fertilizzazione in vitro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea legislativa dell’Alabama ha approvato una serie di misure tese a tutelare la pratica della fertilizzazione in vitro nello Stato, nemmeno due settimane dopo che la Corte suprema statale ha stabilito che gli embrioni congelati sono a tutti gli effetti esseri umani. Le misure, approvate quasi all’unanimità da entrambe le camere dell’Assemblea, sono tese a fornire tutele legali, nel caso di “morte o danni ad un embrione, a qualsiasi individuo o entità nell’atto di fornire o ricevere servizi legati alla fertilizzazione in vitro”. (segue) (Was)