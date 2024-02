Roma: fondazione Integria, domani a Circolo canottieri evento dedicato a sordità e sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata una tavola rotonda moderata dalla giornalista Daniela Vergara vedrà la partecipazione di esperti di spicco del mondo dello sport e della medicina, tra cui Luca Pancalli (presidente Comitato italiano paralimpico), Alessandro Onorato (assessore al Turismo, Grandi eventi e Sport, del comune di Roma), e altri illustri ospiti. Successivamente, Sara Giada Gerini, direttrice tecnica della Nazionale beach volley sordi, insieme al coach Luca Tomassi e agli atleti Alice Tomat e Simone Ianiro, sfideranno gli atleti udenti in un incontro di beach volley, evidenziando le differenze nella pratica sportiva tra il mondo udente e quello dei sordi. La giornata sarà arricchita dalla presenza di ospiti e testimonial illustri, tra cui Andrea Griminelli, Katia Noventa, Matteo Montezemolo, Simone Montedoro, e molti altri, che contribuiranno alla sensibilizzazione e alla promozione di un ambiente inclusivo. L'evento è organizzato in collaborazione con il Circolo canottieri Lazio, il comitato italiano paralimpico, la federazione sport sordi Italia ed Ens, Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi. (Com)