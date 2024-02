© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi presenta in anteprima alla stampa la mostra "Contemporary Museum Watching", monografica del fotografo Alex Trusty, che sarà aperta al pubblico dal 2 marzo al 1° aprile 2024. Intervengono Domenico Piraina, direttore cultura del Comune di Milano e direttore di Palazzo Reale, il curatore Luciano Bolzoni e il fotografo, Alex Trusty.Palazzo reale (ore 11)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte al convegno scientifico internazionale sugli effetti sulla salute dello smog e possibili correttivi "RespiraMi: Recent Advances on Air Pollution and Health".Centro Congressi di Fondazione Cariplo, via Romagnosi, 8 (ore 15)Inaugurazione di una targa a Walter Chiari nel parco a lui intitolato nel 2005 nel quartiere Bovisasca. Partecipa l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi.Parco Walter Chiari, via Cerkovo, 25 (ore 15:30)REGIONEL'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene al convegno Unai (Unione nazionale amministratori immobili) sul tema “Le Cacer. Configurazione di autoconsumo per la condivisione delle energie rinnovabili”.Centro congressi “Giovanni XXIII” viale Papa Giovanni XXIII, 106 Bergamo (ore 9:45)Il presidente Attilio Fontana, insieme agli assessori Alessandro Fermi (Università, ricerca e innovazione), Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e ppere pubbliche) e al sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipano alla posa della prima pietra della rampa tra Pescate e Lecco.Parco Addio Monti via Alzaia Pescate/Lc (ore 11)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipa all'assemblea di Confcooperative dell'Adda.Auditorium Palasole, viale Tommaso Grossi, 19 Bellano/Lc (ore 14:30)Gli assessori Giorgio Maione (Ambiente e clima) e Simona Tironi (Istruzione, formazione e Lavoro) sono presenti all'Assemblea generale di Confagricoltura Brescia sui temi dell'economia circolare e delle biotecnologie.BrixiaForum, via Caprera, 5 Brescia (ore 17:30)VARIEProcesso a Olindo Romano e Rosa Bazzi.Tribunale di Brescia (ore 8:30)Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti della Lombardia.Via Marina, 5 (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione della terza edizione del cartellone di “Stasera al Museo 2024”, con spettacoli di musica, teatro e danza, da marzo a dicembre. Intervengono: Camilla Bagatti Valsecchi, Presidente del Museo Bagatti Valsecchi; Antonio D'Amico, Direttore del Museo Bagatti Valsecchi; Odette D'Albo, Conservatrice della collezione d'arte CredemMuseo Bagatti Valsecchi, Via Gesù, 5 (ore 11)Cerimonia per la posa della prima pietra dei lavori di adeguamento a tre corsie della carreggiata Nord in corrispondenza del ponte Manzoni e la costruzione di un nuovo ponte su sul fiume Adda per il collegamento della viabilità locale tra Lecco e Pescate. Intervengono: il ministro per le Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini; l'Amministratore delegato di Anas Aldo Isi, Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.Parco Addio Monti, via Alzaia a Pescate/Lc (ore 12:10)Incontro “Il ruolo della città metropolitana, organizzato da Italia Viva. Partecipa la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. Intervengono Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico Comune di Milano; Stefano Passerini di Assolombarda; Luca Stanzione, segretario generale Camera del lavoro di Milano; Carlo Gerla, segretario generale Cisl Milano metropoli; Enrico Vizza, segretario generale Uil Lombardia.Centro internazionale Brera, via Marco Formentini, 10 (ore 18:30) (Rem)