Sardegna: successo per il Job day a Nuoro, migliaia i partecipanti

- Il job day è arrivato oggi nel cuore dell’isola, a Nuoro, nel centro commerciale di Pratosardo. Una nuova giornata intensa dopo quelle di Sassari e Olbia di una iniziativa che richiama migliaia di persone. 122 imprese, 473 annunci di lavoro, 2669 posizioni ricercate, 1336 colloqui programmati, ai quali se ne aggiungono 500 di persone che si sono presentate spontaneamente stamattina all’apertura. I numeri forniti dalla direttrice generale dell’Aspal Maika Aversano durante l’inaugurazione parlano chiaro e dicono che il programma, che dall’anno scorso è diventato territoriale con sei tappe nelle varie parti dell’isola, è la giusta formula. “La tappa era molto attesa e il territorio ha risposto entusiasta. I job day sono fondamentali per far incontrare vis a vis imprese e lavoratori, ma non è solo questo: è un momento di incontro e confronto che aiuta a capire più a fondo il mondo del lavoro e della formazione, il modo in cui sta cambiando. (segue) (Rsc)