Agricoltura: De Carlo (Fd'I), avanti a testa alta per cambiare regole Ue

- "Gli agricoltori europei hanno bisogno di risposte concrete. In questo contesto si inserisce il documento strategico presentato dall'Italia all'ultimo Agrifish, in cui abbiamo proposto puntuali modifiche all'attuale Pac e un passo indietro rispetto a una dannosa ideologia green". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, presidente della commissione Agricoltura di palazzo Madama. "Abbiamo sottoscritto insieme ad altri Stati membri una lettera in cui chiediamo alla Commissione Ue di cambiare paradigma. Siamo pronti ad essere, anche in questa battaglia, pionieri in Europa e ci auguriamo di trovare la collaborazione di sempre più nazioni per dare agli agricoltori europei risposte tangibili. Grazie al governo Meloni l'Italia, in Europa, ha un altro peso specifico. Lo dimostra questa missiva che è stata sottoscritta anche da altri Stati, tra cui la Francia e la Spagna. Andiamo avanti a testa alta, senza lasciare indietro nessuno", conclude.(Rin)