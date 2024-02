Stellantis: Pd, Parlamento sia informato su piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dall'amministratore delegato di Fiat, Olivier Francois, che il modello della Panda si produrrà a Pomigliano fino al 2027. Prendiamo atto di questa notizia ma chiediamo che Stellantis venga in parlamento ad illustrare non solo questo piano ma tutto ciò che si prospetta in termini industriali e produttivi per ciascun impianto presente in Italia". Lo affermano i deputati del Partito democratico Marco Sarracino, Arturo Scotto e Vinicio Peluffo, secondo cui "è necessario fare chiarezza e in tempi rapidi. Per questo auspichiamo che i presidenti delle commissioni lavoro e attività produttive congiuntamente promuovano questa audizione". (Com)