Italia-Usa: Atlantic Council, con il governo Meloni Roma si conferma un partner geostrategico

- La seconda visita a Washington della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che domani vedrà il presidente Joe Biden alla Casa Bianca, ribadisce il ruolo dell’Italia come “un partner geostrategico” per gli Stati Uniti. È quanto si legge in un articolo pubblicato oggi dal think tank statunitense Atlantic Council, fondato nel 1961 per incoraggiare la cooperazione tra Nord America ed Europa e “promuovere la leadership statunitense, oltre ad accordi internazionali basati sul ruolo centrale della comunità atlantica nell’affrontare le sfide del 21mo secolo”. Nell’articolo, firmato dai senior fellow Paolo Messa e Kaush Arha, viene spiegato che “nonostante lo scetticismo e le critiche iniziali”, la premier italiana “si è affermata come un importante interlocutore” sul piano internazionale. “In Europa, è stata fondamentale per garantire l’assistenza all’Ucraina e nell’aggiornamento delle politiche migratorie comunitarie; sul piano internazionale, è riuscita a stabilire relazioni forti con Biden e con i leader di India e Giappone”, si legge nell’analisi, in cui si fa riferimento anche al Piano Mattei per l’Africa e al mancato rinnovo del memorandum con la Cina sulla Nuova via della seta. (segue) (Was)