Italia-Usa: Atlantic Council, con il governo Meloni Roma si conferma un partner geostrategico (2)

- Le autorità italiane, si legge nell’articolo, dovrebbero sfruttare la presidenza di turno del G7 per “cementare e rafforzare una strategia credibile tesa a riemergere come una nazione mediterranea indispensabile per affrontare le sfide globali rappresentate da Cina e Russia”. L’Italia dovrebbe “giocare un ruolo di primo piano nel rafforzamento economico e militare dell’Europa e del fianco orientale della Nato”. Per il Paese, scrivono gli esperti, è “giunto il momento, così come per la regione del Mediterraneo, di accettare il suo ruolo di ponte tra le economie e le società dell’Indo-Pacifico e del Mediterraneo-Atlantico”. Una maggiore convergenza con gli Stati Uniti è funzionale al rafforzamento della Nato, della solidarietà transatlantica, della resilienza europea e del posizionamento del continente nella regione indopacifica. (Was)