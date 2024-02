Sanità: Ares 118, 700 nuove assunzioni nel Lazio, garanzie per 133 lavoratori privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio l'internalizzazione delle postazioni Ares 118 prevede 700 nuove assunzioni per il 2024. Ma il futuro di 133 lavoratori impiegati nelle società private, che gestiscono il servizio attualmente, potrebbe essere incerto. La Regione Lazio si è impegnata a garantire tutti i posti di lavoro. È quanto emerso durante la seduta della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Angelo Tripodi di Forza Italia. I sindacati chiedono che venga assicurato un meccanismo che permetta di assorbire i 133 lavoratori impiegati nelle società private che assicurano il servizio attualmente. In particolare, sono d'accordo sul ritorno alla gestione pubblica, "ma garantendo i posti di lavoro. Il problema riguarda soprattutto gli autisti e i barellieri", hanno sottolineato i sindacati. Per i primi sarà bandito un concorso, ma il contratto "prevede un'esperienza lavorativa di 5 anni per l'assunzione nel pubblico, requisito che molti dei lavoratori in questione non hanno". (segue) (Rer)