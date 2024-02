Sanità: Ares 118, 700 nuove assunzioni nel Lazio, garanzie per 133 lavoratori privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i barellieri, invece, "è prevista l'assunzione diretta dai centri per l'impiego e quindi, per entrare nel personale Ares, dovrebbero prima licenziarsi". Per quanto riguarda gli infermieri, invece, "è già partito il concorso, con punteggi maggiori per i lavoratori già in servizio", hanno spiegato i sindacati. In particolare sono intervenuti Giancarlo Cenciarelli della Cgil, Marco Giobbi della Cisl, Claudio Benedetti della Uil, Armando Valiani della Ugl, Angelo Cristini della Fials e Davide Favero della Clas. Il direttore generale di Ares 118, Paola Corradi, ha chiarito che nel corso nel "2024 sono previste circa 700 assunzioni, un numero quindi molto maggiore dei lavoratori a rischio. Il problema dell'esperienza degli autisti non è superabile, se non con una modifica del contratto nazionale ‐ ha aggiunto Corradi -. Anche la questione del licenziamento preventivo dei barellieri non è superabile. Noi chiederemo ai centri per l'impiego profili molto specifici, che abbiano frequentato una serie di corsi, che tutte le aziende che lavorano per Ares devono garantire, quindi le possibilità di essere assunti sono molto alte", ha concluso Corradi. (segue) (Rer)