Trasporti: Minasi (Lega), sinistra polemizza anche su buone notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La solita sinistra: invece di accogliere positivamente la buona notizia che Trenitalia, in linea con il lavoro puntuale del ministro Salvini, sospende l'applicazione del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno, fa polemiche ridicole. Come sempre guarda il dito e non la luna. Del resto conosce meglio le imbarcazioni di lusso di D'Alema o Grillo che i treni". Lo scrive in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti. (Com)