Agricoltura: Montaruli (Fd'I), con governo Meloni Italia capofila e protagonista Ue

- "Grazie al ministro Lollobrigida e al governo Meloni l'agricoltura sta avendo un rilancio concreto e soprattutto l'attenzione che merita nelle giuste sedi, europee in testa". Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che aggiunge: "L'Italia non solo torna protagonista ma capofila come dimostra la richiesta congiunta a seguito di Agrifish e l impegno del nostro presidente del consiglio per mettere al punto dell'ordine del giorno del consiglio europeo proprio gli agricoltori e gli operatori del settore". Il lavoro "incessante del ministro Lollobrigida porta anche le altre nazioni a sposare la linea italiana e a riconsiderare le questioni di un intero settore Vitale per l'economia italiana ed europea", conclude.(Com)