- A Gaza "hanno ucciso chi faceva la fila per un po' di farina. È più della guerra, è più dell'orrore. Non smettiamo di chiedere cessate il fuoco e negoziati". Lo ha scritto su X (ex Twitter) Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei Deputati (Rin)