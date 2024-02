Ucraina: Conte, M5s unica forza a dire “no” a ulteriore escalation militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Movimento 5 Stelle “è stata l’unica forza politica italiana nel Parlamento europeo ad aver votato contro una risoluzione che prevede espressamente ‘che l’obiettivo principale’ per porre fine al conflitto russo-ucraino è che ‘l’Ucraina vinca la guerra contro la Russia’, con un rilancio dell’assistenza militare e l’incremento di forniture militari di ogni tipo: missili a lungo raggio, sofisticate batterie di lancio, i più moderni aereo da combattimento, la più varia artiglieria”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che aggiunge: “Si menziona anche l’impegno di ciascuno Stato membro europeo a ‘sostenere militarmente l’Ucraina con almeno lo 0,25 per cento del loro Pil annuo’: l'Italia dovrebbe dunque destinare la folle cifra di 5 miliardi di euro all’anno per le forniture militari all’Ucraina”. Insomma, prosegue, per tutti i gruppi parlamentari sottoscrittori di questa risoluzione “la strategia bellica e l'escalation militare sin qui perseguite sono l’unica strada, costi quel che costi". (segue) (Rin)