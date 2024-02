Ucraina: Conte, M5s unica forza a dire “no” a ulteriore escalation militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evidentemente, due anni di guerra, morte, distruzione e ‘scommesse’ sulla vittoria militare su Putin sono trascorsi invano. Si persegue sulla strada dell’allargamento del conflitto e dell’accettazione del rischio nucleare. Peraltro, i nostri governanti iniziano già a considerare - la questione l’ha posta esplicitamente Macron, e siamo in attesa che si pronunci anche Meloni - la possibilità dell’invio anche di uomini, che ormai sul fronte ucraino iniziano a scarseggiare”. Per il presidente Conte “del tutto secondaria, in questa risoluzione, diventano la strada del negoziato di pace e il percorso che contempla un impegno effettivo e autentico - politico e diplomatico - per porre fine alle ostilità e realizzare un orizzonte di sicurezza. L’unico cenno che vi compare rimette la decisione di questi percorsi alla esclusiva volontà di Zelensky. Continueremo a batterci per tutti coloro che in questo momento, pur non ascoltati, richiedono a gran voce pace e sicurezza”. (Rin)