- La crisi dei migranti al confine tra Stati Uniti e Messico è un problema di carattere regionale. Lo ha detto il segretario alla Sicurezza interna Usa, Alejandro Mayorkas, durante un briefing con la stampa. “Per questo motivo, serve una partecipazione regionale per risolverla: non solo da parte nostra ma anche dai nostri partner e alleati a Sud”, ha detto. (Was)