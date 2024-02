© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una azione di carattere legislativo è l’unica via per avere una soluzione duratura e sostenibile alla crisi dei migranti al confine tra Stati Uniti e Messico. Lo ha detto il segretario Usa per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, durante un briefing con la stampa, rispondendo ad una domanda su un possibile provvedimento esecutivo della Casa Bianca in tal senso. “Il Congresso deve agire”, ha aggiunto. (Was)