Agricoltura: Agriturist, auspichiamo azioni specifiche per agriturismi

- "Dispiace l'esclusione dal bando degli agriturismi. Tuttavia, Agriturist comprende l'azione del Masaf, tesa a non perdere i 76milioni di euro destinati alla promozione del patrimonio agroalimentare italiano. Continuiamo a chiedere l'inclusione di una rete di attività fondamentale per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e della tutela del nostro paesaggio, ma comprendiamo che i criteri fissati nel 2022 erano contenuti in un decreto già approvato e registrato alla Corte dei Conti". E' quanto si legge in una nota di Agriturist (Confagricoltura), in cui si legge ancora: "Confidiamo, quindi, in future azioni di sostegno specifiche per gli agriturismi, che rappresentano un settore fortemente connesso con le produzioni Dop, Ig e bio, divenute punto di riferimento dell'enogastronomia e del turismo ad essa collegato, conclude Agriturist". (Rin)