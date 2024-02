Argentina: "difficile" varare riforme con questo Parlamento, Milei scommette sui decreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per portare avanti il programma di riforme, stante l'attuale composizione del parlamento, il presidente dell'Argentina, Javier Milei, farà uso della decretazione d'urgenza. Lo ha detto lo stesso Milei in un'intervista concessa al "Financial Times" alla vigilia dell'apertura della sessione ordinaria dei lavori del Congreso. "Fino a quando il Parlamento manterrà l'attuale composizione" sarà difficile far approvare le riforme", spiega Milei secondo cui "i politici non si fanno problemi a danneggiare gli interessi degli argentini per conservare i loro privilegi". Una situazione "apparsa chiara" con la cosiddetta "Legge omnibus", il maxi provvedimento contenente decine di riforme al sistema economico e istituzionale del Paese: il partito del presidente (La libertà avanza, Lla), in netta minoranza nelle aule, non è riuscito a far accettare il testo ai potenziali alleati, costringendo il governo a ritirarlo. (segue) (Abu)