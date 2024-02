Cultura: morto a Roma regista Taviani, assessore Lazio "voce libera del cinema italiano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è spento oggi a Roma il regista Paolo Taviani. "Con la morte di Paolo Taviani, ci lascia una voce libera e coraggiosa della cultura italiana, un padre nobile del grande cinema di questo paese, che ha firmato, diretto e lavorato a pellicole indimenticabili, che hanno reso il cinema italiano quello che è". Lo dichiara in una nota l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre. "Grande e riconosciuto come tale in tutto il mondo, dal pubblico e dalla comunità degli artisti. Ai parenti vanno le mie sentite condoglianze", conclude.(Rer)