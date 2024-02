© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a Eagle Pass, in Texas, per una visita al confine con il Messico, lo stesso giorno in cui la Casa Bianca ha organizzato un viaggio analogo a Brownsville per il presidente Joe Biden. “Il tempo è bellissimo, ma la frontiera è molto pericolosa: ce ne occuperemo”, ha detto Trump uscendo dall’aereo. (Was)