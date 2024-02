Gaza: Amendola (Pd), subito cessate il fuoco, governo non sia spettatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Cessate il fuoco a Gaza. Non c'è giustificazione alle stragi di civili inermi. Sparare su donne e bambini in fila per il cibo e stremati dai bombardamenti è inaccettabile. Il Parlamento ha chiesto al governo di non rimanere spettatore. Chi ha responsabilità deve agire subito". Lo scrive sui social Enzo Amendola, capogruppo del Partito democratico in commissione Esteri alla Camera. (Rin)