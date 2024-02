Gaza: Usa, Israele dia risposte dopo strage di civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono in contatto con le controparti israeliane, dopo che più di 100 palestinesi sono morti nella Striscia di Gaza mentre attendevano in fila per ricevere aiuti umanitari. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Sono in corso le indagini, e siamo in contatto con Israele a cui abbiamo chiesto di dare risposte in merito all’incidente”, ha detto. (Was)