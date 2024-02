G20: Germania su riunione Finanze, dichiarazione finale rechi riferimento a situazione geopolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non intende firmare la dichiarazione finale del G20 Finanze in corso a San Paolo (Brasile) se nel testo non compare un riferimento alla guerra in Ucraina. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Linder, nel corso di un punto stampa. "L'approvazione del comunicato dipende da quanto nel testo, oltre a quella economica, sia presente un riferimento alla situazione geopolitica", ha detto il ministro. "Non possiamo eludere il fatto che sia in atto una guerra contro l'Ucraina", ha detto Linder, "fiducioso" comunque che possa uscire una dichiarazione soddisfacente per tutti. In attesa della chiusura dei lavori, prevista per la serata, la delegazione tedesca si è concessa una pausa di relax, recandosi in visita a un museo cittadino. (Brs)