- Le notizie che arrivano da Gaza "sono drammatiche e lasciano senza parole Si giunga presto ad un cessate il fuoco umanitario. Oltre 100 vittime civili inermi e 600 feriti non è più accettabile. Chi ha responsabilità, a partire dal governo, si muova subito". Lo afferma in una nota il capogruppo del Partito democratico in commissione difesa alla Camera dei Deputati, Stefano Graziano. (Com)