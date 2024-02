Sanità: Casellati, Giornata malattie rare sia riflessione su importanza investire in ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata internazionale delle malattie rare il mio pensiero va a chi ogni giorno combatte contro patologie spesso gravemente invalidanti e difficili da curare", dichiara il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati. "Il 29 febbraio sia un momento di riflessione sull’importanza di investire nella ricerca per poter garantire a tutti di vivere nella speranza di un domani migliore. Un grande ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e ai ricercatori impegnati in questa grande sfida di civiltà", conclude. (Rin)