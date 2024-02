Imprese: Webuild, sottoscritto nuovo accordo parasociale tra Cdp equity e salini spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild comunica che in data odierna i suoi maggiori azionisti, Salini S.p.A. e Cdp Equity S.p.A. (“Cdp Equity”), società controllata e sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., hanno rinnovato anticipatamente l’accordo parasociale tra loro in essere (originariamente stipulato in data 2 agosto 2019 nel contesto dell’iniziativa industriale nota come “Progetto Italia” e successivamente rinnovato alla prima scadenza – l’“Accordo di Investimento Originario”), sostituendolo con un nuovo accordo, con durata sino al 28 febbraio 2027, che contiene reciproci impegni in materia di governance e stabilità dell’assetto azionario della Società (il “Nuovo Accordo”). (segue) (Com)