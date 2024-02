Imprese: Webuild, sottoscritto nuovo accordo parasociale tra Cdp equity e salini spa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottoscrizione del Nuovo Accordo testimonia l’impegno dei principali azionisti di Webuild, anche attraverso specifici impegni di lock up, a garantire continuità negli assetti di governo, manageriali e di azionariato della Società in un ulteriore orizzonte temporale nel corso del quale Webuild sarà, tra l’altro, protagonista della realizzazione di importanti opere infrastrutturali comprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Società ha aderito al Nuovo Accordo - in relazione al quale verranno rese disponibili, nei termini di legge, le Informazioni Essenziali anche sul sito aziendale (www.webuildgroup.com) alla sezione “Governance/Altri documenti”, al limitato fine di esprimere il proprio consenso alla risoluzione anticipata dell’Accordo di Investimento Originario, di cui era stata firmataria nel contesto del richiamato Progetto Italia. (Com)