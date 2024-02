Gaza: Blinken sente premier del Qatar, focus su trattative per cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. La telefonata, riferisce una nota, si è incentrata sulle trattative per una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, funzionale alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas e al rafforzamento degli aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese. Le parti hanno concordato sulla necessità di mantenere un coordinamento adeguato per quanto riguarda l’assistenza umanitaria e per ribadire la necessità di proteggere i civili durante le operazioni militari israeliane nell’enclave. (Was)