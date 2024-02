Gaza: ministro Difesa Israele, militari si stanno preparando per operazione a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha visitato oggi il nord della Striscia di Gaza, affermando che l'esercito sta preparando le operazioni a Rafah, nel sud, e nelle aree della parte centrale della Striscia dove le Forze di difesa israeliane (Idf) non hanno ancora operato sul terreno. “Ci stiamo avvicinando ad Hamas. Ci stiamo preparando ad agire a Rafah, così come nel centro di Gaza, per raggiungere la fase successiva (che) decideremo in base alle nostre priorità”, ha affermato Gallant. Il ministro ha aggiunto: “Utilizziamo le informazioni che abbiamo ottenuto dagli archivi di Hamas. Ci sono enormi quantità di informazioni che abbiamo reperito nei luoghi che abbiamo raggiunto, computer, dischi rigidi, server e altre cose. Tutte queste informazioni vengono decodificate, utilizzate per distruggere i tunnel e i centri nevralgici di Hamas”. Gallant ha affermato che la rete di tunnel di Hamas “si sta trasformando poco a poco in una trappola”. “Il risultato è molto chiaro: Hamas si indebolisce ogni giorno che passa, noi diventiamo più forti. Andremo a stringere la corda intorno al collo di Hamas finché non lo elimineremo”, ha proseguito, affermando che la guerra a Gaza non finirà finché Hamas non sarà smantellato, e che Israele farà concessioni solo per il rilascio degli ostaggi detenuti dal gruppo terroristico.​ (Res)