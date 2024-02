Gaza: strage durante consegna aiuti, oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi per un aggiornamento sulla crisi in Medio Oriente. Stando all’agenda aggiornata sul sito dell’Onu, le delegazioni si riuniranno alle 16:15 locali (le 22:15 in Italia). La riunione è stata convocata dopo che più di cento palestinesi sono morti nella Striscia di Gaza mentre attendevano in fila per ricevere aiuti umanitari, mentre altri 760 sono rimasti feriti. (Was)