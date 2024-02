Spagna: JxCat su processo Puigdemont, la Corte suprema scende nell'arena politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la decisione di processare l'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, per terrorismo la Corte suprema spagnola "scende nell'arena politica" e cerca di "interferire nella volontà del legislatore". Lo ha detto il portavoce e vicepresidente di Uniti per la Catalogna (JxCat) Josep Rius, sostenendo che la magistratura spagnola "sta mettendo in pericolo lo stato di diritto e l'esercizio delle libertà fondamentali". Secondo l'esponente indipendentista, il libero esercizio del diritto di manifestare "non può essere chiamato terrorismo". Rius si è anche chiesto se l'Europa "crederà" a una terza accusa contro l'ex presidente catalano, in fuga dalla giustizia spagnola in Belgio, dopo aver ricordato come i tribunali tedeschi e belgi abbiano escluso la sua estradizione. Il portavoce di JxCat non ha, tuttavia, voluto commentare l'impatto della decisione giudiziaria sui negoziati in corso sulla legge di amnistia con il governo di Pedro Sanchez, ma ha implicitamente collegato le due situazioni. (Spm)