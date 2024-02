Brescia: 13 milioni di pernottamenti nel 2023, dopo Milano provincia più attrattiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2023 la provincia di Brescia ha superato i 13 milioni di pernottamenti, posizionandosi come seconda provincia lombarda ad alta vocazione turistica, dopo Milano (18,8 milioni )". A illustrare i numeri dell'Osservatorio Turismo e Attrattività regionale, è Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia, questa sera in occasione del convegno "Stato dell'Arte dello Sviluppo Turismo in Valle Camonica" all'Auditorium Marcolini di Capo di Ponte organizzato dalla Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale. "Sui 13 milioni di turisti che hanno soggiornato nel Bresciano il 70, 6 per cento sono stranieri – spiega Mazzali-. Un dato straordinario che conferma quanto questo territorio abbia "un mondo" da offrire in termini turistici, spaziando dai tesori archeologici della Valle Camonica ai paesaggi unici del Lago di Garda, dal fascino dell'area vitivinicola della Franciacorta alle bellezze culturali di Brescia, fino alle montagne di Ponte di Legno, in questi giorni colme di sciatori, anche esteri". (segue) (Com)