Brescia: 13 milioni di pernottamenti nel 2023, dopo Milano provincia più attrattiva (2)

- Per quanto riguarda, "la Valle Camonica ha registrato 835 mila pernottamenti nel 2023, più 17 rispetto al 2022 – continua l'Assessore-. Il picco si è registrato nella stagione estiva, ad agosto con 146 mila presenze, trainate dagli italiani (l'85 per cento)". Per questi numeri, Mazzali tiene a "ringraziare le aziende, che hanno capito che oggi sono vincenti quando abbracciano la ricchezza della propria cultura e tradizioni. Ne sono l'emblema l'artigianato e l'enogastronomia, attività che non solo contribuiscono a consolidare l'economia locale ma, al contempo, preservare le radici culturali della nostra grande Regione Lombardia". (Com)