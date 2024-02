© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gaza "almeno 112 morti e 800 feriti: erano in fila per ricevere aiuti umanitari. Se non è un crimine di guerra, non so cosa sia un crimine di guerra". Lo scrive su Facebook il deputato Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Esteri. (Rin)