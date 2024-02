Leonardo: andamento elicotteri 2023 conferma solidità business

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’andamento del 2023 per il settore elicotteri “conferma la solidità del business, con una performance positiva in linea con le aspettative e un ritmo di consegna crescente. É quanto emerge dai risultati finanziari preliminari del 2023. “Una performance positiva in linea con le aspettative, con Ricavi ed Ebita in crescita rispetto al 2022 e un elevato livello di nuovi ordini anche se inferiore all'anno precedente, che aveva beneficiato del contratto per la fornitura di 32 elicotteri AW149 al Ministero della Difesa polacco”. I ricavi sono in crescita per incrementi sulle linee di elicotteri dual use e sul CS&T, attenuati dal minor contributo del programma NH90 Qatar. (Rem)