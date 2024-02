Energia: algerina Sonatrach, 35 miliardi di metri cubi di gas naturale verso l’Europa nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di Gpl nel 2023 è stata di 9,4 milioni di tonnellate, mentre quella di condensato si è attestata sui 8,3 milioni di tonnellate per lo stesso anno. Sonatrach ha inoltre consegnato 23,3 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), composte da greggio e condensato, che sono state trasportate ai porti petroliferi per l'esportazione. In totale, Sonatrach ha raggiunto una produzione di 193,8 milioni di tep nel 2023, ha sottolineato Hachichi, assicurando che la società dispone di una capacità annuale di lavorazione del petrolio di 147,8 milioni di tonnellate metriche all’anno, nonché di 552 milioni di metri cubi standard di gas greggio, (201 miliardi/anno) con un tasso di sfruttamento del 98 per cento. (segue) (Ala)