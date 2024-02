Energia: algerina Sonatrach, 35 miliardi di metri cubi di gas naturale verso l’Europa nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato ha sottolineato che la strategia di Sonatrach mira a costruire un'industria di raffinazione ad alte prestazioni che le consenta di sfruttare meglio le sue risorse di idrocarburi per produrre prodotti petroliferi raffinati e di posizionarsi nella catena del valore di questo segmento di attività. La società sta inoltre lavorando al progetto della nuova raffineria di Hassi Messaoud, nel nord-est dell’Algeria, la cui entrata in funzione è prevista per la seconda metà del 2027, e al progetto di conversione dell'olio combustibile con hydrocracking di Skikda, la cui entrata in funzione è prevista per la fine del 2028. (Ala)