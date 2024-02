Usa: Washington, il sindacato più grande dello Stato appoggia voto di protesta contro Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione dello Stato di Washington del sindacato United Food and Commercial Workers ha annunciato il suo sostegno ad un voto di protesta contro il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in vista delle primarie democratiche in programma per il prossimo 12 marzo. Il sindacato, il più grande nello Stato, ha spiegato che la scelta di sostenere l’opzione “uncommitted” sulla scheda elettorale, che permette agli elettori di ribadire di essere allineati al Partito democratico senza però sostenere nessuno dei candidati attualmente in corsa, è legata a dubbi sulla forza politica di Biden e all’approccio adottato dalla sua amministrazione relativamente al conflitto nella Striscia di Gaza, dove le operazioni militari israeliane contro Hamas hanno già causato la morte di decine di migliaia di civili. La sezione del sindacato nello Stato di Washington conta più di 50 mila iscritti. In una nota ottenuta dall’emittente “Nbc News”, il sindacato ha affermato che Biden è stato “un alleato dei lavoratori negli ultimi quattro anni”, esprimendo però dubbi in merito alle sue possibilità di vincere in un ipotetico confronto con Donald Trump. “Allo stato attuale, riteniamo che il modo migliore per avere il candidato ideale e sconfiggere Trump sia quello di votare l’opzione ‘uncommitted’, nella speranza di rafforzare così il Partito democratico”, si legge nella comunicazione, in cui il sindacato ha ribadito che darà il suo sostegno al candidato democratico alle presidenziali di novembre. (Was)